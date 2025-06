Judo bronzo nazionale per l' Accademia Prato

Il judo è più di uno sport, è una palestra di vita! L'Accademia Prato ha dimostrato che passione e impegno portano a risultati concreti, conquistando il bronzo ai campionati italiani juniores di Leinì. Un traguardo che si inserisce in un contesto nazionale in cui i giovani atleti stanno riscrivendo le regole del gioco. Scopri chi ha reso possibile questa straordinaria impresa e lasciati ispirare dalla loro determinazione!

Prato, 1 giugno 2025 - Nei giorni scorsi si è svolto a Leinì (Torino) il campionato italiano “juniores” A1 di judo, che ha visto sfidarsi sul tatami i giovani agonisti più promettenti d'Italia. E anche l'Accademia Prato è riuscita a salire sul podio in un'occasione, arrivando ad occuparne grazie ad un proprio judoka il gradino più basso: si tratta di Alex Carta, che da tempo sta ormai continuando a mettersi in luce. Carta ha partecipato alla competizione in Piemonte nella categoria “-90 kg” (sotto la supervisione tecnica del maestro Fabio Barni) e a suon di prestazione convincenti è arrivato ad un passo dalla finalissima, aggiudicandosi alla fine la medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it