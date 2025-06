Jovanotti l’abbraccio ad Angelina Mango | Aspettiamo il suo ritorno ma con i suoi tempi

Jovanotti ha dimostrato ancora una volta il potere della musica come unione, abbracciando Angelina Mango durante l’ultima tappa del suo tour. Un gesto che non è solo affetto, ma anche un simbolo di attesa e rispetto per i tempi dell’artista, riflettendo un trend sempre più forte: la valorizzazione del benessere e della crescita personale nel mondo dello spettacolo. Restiamo in ascolto, perché il suo ritorno promette emozioni straordinarie.

Venerdì 30 maggio, tra quanti hanno assistito all’ultima tappa del tour di Jovanotti c’era anche Angelina Mango. Sette mesi fa, . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Jovanotti, l’abbraccio ad Angelina Mango: “Aspettiamo il suo ritorno, ma con i suoi tempi”

Altri articoli sullo stesso argomento

“Se ti fermi non scompari, a volte è il contrario. La forma più alta di rispetto è rispettare se stessi e le curve della propria vita”: l’abbraccio di Jovanotti ad Angelina Mango

In un mondo che corre, Jovanotti ci ricorda l'importanza di fermarsi e abbracciare le curve della vita.

Cerca Video su questo argomento: Jovanotti Abbraccio Angelina Mango Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

“Se ti fermi non scompari, a volte è il contrario. La forma più alta di rispetto è rispettare se…; Jovanotti, l’abbraccio ad Angelina Mango: “Aspettiamo il suo ritorno, ma con i suoi tempi”; Afragola, la confessione dell'ex di Martina: Ha rifiutato un mio abbraccio, l'ho colpita alle spalle. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Angelina Mango commossa per la dedica di Jovanotti: "Prendi il tempo che ti serve"

Da informazione.it: (Adnkronos) – “Che emozione gigante, il tuo cuore è gigante”. Con queste parole Angelina Mango ha ringraziato Jovanotti che ieri sera, venerdì 30… Leggi “Se ti fermi non scompari, a volte è il contrar ...

Angelina Mango, Jovanotti le fa una dedica commovente: “Aspetto il tuo ritorno”/ Lei scoppia in lacrime

Scrive ilsussidiario.net: Momento dolcissimo per Angelina Mango, Jovanotti le dedica parole speciali e lei non riesce a trattenere le lacrime.

Jovanotti dedica parole di stima ad angelina mango durante il tour a bologna 2025

Da gaeta.it: Durante il concerto al Palajova di Bologna, Jovanotti ha dedicato parole di sostegno a Angelina Mango, incoraggiandola nel suo percorso artistico dopo una pausa per ritrovare sé stessa e affrontare la ...