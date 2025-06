Jovanotti la dedica dal palco ad Angelina Mango e la reazione social | Hai un cuore gigante

...farsi strada nel panorama musicale. La dedica di Jovanotti ha acceso il web, dimostrando che il vero successo non teme i confratelli, ma li incoraggia. In un’epoca in cui le nuove leve si affacciano con forza, il gesto del cantautore rappresenta un esempio luminoso di solidarietà tra artisti. La musica è un viaggio condiviso, e Jovanotti lo sa bene: chi ha un cuore gigante illumina il cammino degli altri!

I grandi, quelli grandi davvero, non temono la concorrenza delle nuove generazioni. I veri artisti coltivano il talento altrui, lo proteggono e sostengono. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, appartiene al rango di questi animi nobili e ne ha dato prova durante il suo ultimo concerto, quando ha dedicato qualche minuto ad Angelina Mango, pronta a tornare anch’ella sul palco dopo un periodo di difficoltĂ . La dedica dal palco di Jovanotti. Venerdì 30 maggio, a Bologna, si è tenuta l’ultima tappa del tour di Jovanotti (tornato a scatenarsi dopo l’incidente in bici ). Come sempre, Lorenzo Cherubini ha offerto ai propri fan uno show scoppiettante, ritmato, allegro, coinvolgente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jovanotti, la dedica dal palco ad Angelina Mango e la reazione social: “Hai un cuore gigante”

