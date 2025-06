Jessica Jones e il fumetto essenziale per il suo debutto nel MCU

Jessica Jones sta per tornare nel Marvel Cinematic Universe, portando con sé il suo spirito indomito e le sfide emotive che l'hanno resa amata dai fan. Questo rilancio non è solo un omaggio al personaggio, ma un segno del trend crescente di storie più mature e complesse nei supereroi. Scopriremo come la sua resilienza possa rispondere a tematiche attuali. Pronti a rivedere la detective più tosta di New York?

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si prepara a riproporre il personaggio di Jessica Jones, interpretata da Krysten Ritter, in una fase successiva alla cancellazione della sua serie su Netflix. La rinascita di questa figura avviene nel contesto di un progetto che mira a integrare meglio i personaggi più maturi e realistici all'interno dell'universo Marvel, mantenendo fede alle origini del personaggio attraverso le sue storie più iconiche. l'origine di Jessica Jones nella serie a fumetti Alias. la prima apparizione e la natura della narrazione. Jessica Jones debuttò nel 2001 nella serie Alias, scritta da Brian Michael Bendis e illustrata principalmente da Michael Gaydos.

