Jess theron | lavoro relazioni e segreti su instagram nella stagione 12 di below deck

La stagione 12 di Below Deck si preannuncia imperdibile, con il nuovo volto di Jess Theron che promette colpi di scena e relazioni intriganti. La giovane marinaia sudafricana non è solo un'aggiunta al cast, ma un simbolo del rinnovo e della freschezza che la serie porta ogni anno. Scopri i segreti e le dinamiche che si celano dietro le quinte, mentre la tensione a bordo cresce! Resta sintonizzato: il mare delle emozioni sta per alzarsi!

La nuova stagione di Below Deck si avvicina alla sua messa in onda, portando con sé un cast quasi del tutto rinnovato. Tra i nuovi membri spicca Jess Theron, una giovane marinaia di origini sudafricane. Questo articolo offre uno sguardo approfondito sulla sua figura, il ruolo svolto nella trasmissione e alcuni aspetti della sua vita personale e professionale. presentazione di Jess Theron. Per la prima volta nel format, Jess Theron entra a far parte del team come deckhand. La sua esperienza nel settore nautico sembra averla maturata principalmente nel corso del 2023, periodo durante il quale ha lavorato su uno yacht.

