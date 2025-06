jenna ortega rifiuta con humor il ballo iconico di mercoledì a lady gaga e anticipa la seconda stagione

Jenna Ortega ha sorpreso tutti rifiutando con ironia il ballo iconico di "Mercoledì" a Lady Gaga, un gesto che dimostra quanto il suo personaggio stia influenzando la cultura pop. Mentre fan e appassionati attendono con trepidazione la seconda stagione, le anticipazioni promettono colpi di scena avvincenti e un'atmosfera ancora più dark. Non perdere l'occasione di scoprire come “Wednesday” continui a dettare tendenze nel mondo dello spettacolo!

anticipazioni sulla seconda stagione di "Wednesday" e novità dal mondo dello spettacolo. La popolare serie televisiva "Wednesday", interpretata da Jenna Ortega, sta catturando l'attenzione del pubblico con le sue anticipazioni e le novità riguardanti la prossima stagione. Durante un evento promozionale, sono emerse informazioni interessanti sul cast, sugli appuntamenti di uscita e sulle sorprese inedite che attendono gli spettatori. ritorno della protagonista e dettagli sulla seconda stagione. Jenna Ortega conferma il ruolo di Wednesday. In occasione delle promozioni per la seconda stagione, Jenna Ortega ha deciso di non ripetere la celebre coreografia che l'ha resa iconica nella prima stagione.