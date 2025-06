Jeans | a zampa o slim? Ecco quali modelli scegliere a 60 anni e come abbinarli

A 60 anni, il tuo stile può essere audace e raffinato! I jeans a zampa stanno tornando in auge, perfetti per un look vintage e chic, mentre i modelli slim offrono una silhouette snella e moderna. Scegli in base al tuo mood e abbinali a bluse leggere o giacche strutturate. Ricorda, la moda non ha età: esprimi la tua personalità con fiducia e divertiti a sperimentare!

Outfit perfetto anche a 60 anni, basta scegliere il modello di jeans più adatto in modo semplice e divertente. Slim o a zampa? Tutte le idee per indossarli e abbinarli con stile.

