Jasmine Paolini | Sconfitta molto dura ho avuto tante chance

Jasmine Paolini ha vissuto una battaglia intensa al Roland Garros 2025, ma la sconfitta è stata una lezione amara. “Sconfitta molto dura”, ha dichiarato, riflettendo su quelle tre occasioni mancate che avrebbero potuto cambiarne il destino. Questo evento non solo segna un momento cruciale della sua carriera, ma è anche emblematico di come nel tennis ogni punto possa diventare decisivo. Un promemoria che la perseveranza è fondamentale per rialzarsi e continuare a lottare!

“ Sconfitta molto dura “. Sono queste le prime parole di Jasmine Paolini in conferenza stampa a Parigi. L’azzurra è stata battuta negli ottavi di finale del Roland Garros 2025 dall’ucraina Elina Svitolina sullo score di 6-4 6-7 (6) 6-1, non sfruttando ben tre match-point nel secondo parziale e vedendo così sfumare il sogno dei quarti che sembrava cosa fatta. “ Ho giocato bene, ho avuto le chance ma lei ha giocato bene. Accettarlo è difficile, ma devo. La ragione è che lei è forte, io ho avuto occasioni, su un match-point avrei potuto giocare meglio ma lei è stata davvero brava. Mi dispiace perché stavo giocando un gran tennis, una partita buona. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini: “Sconfitta molto dura, ho avuto tante chance”

Approfondisci con questi articoli

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025

Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

Cerca Video su questo argomento: Jasmine Paolini Sconfitta Molto Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Jasmine Paolini: «Le critiche ti restano impresse più delle conquiste. Io lavoro sull’autostima con una psicologa, non è stato facile telefonarle; Roland Garros, Paolini vola agli ottavi: Starodubtseva sconfitta 6-4 6-1; Roland Garros: In campo Paolini-Starodubtseva per volare agli ottavi, Gigante-Shelton al terzo turno - In corso Paolini-Starodubtseva; Chi è e quando gioca Jasmine Paolini: età e carriera. Quando gioca la prossima partita. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jasmine Paolini: “Sconfitta molto dura, ho avuto tante chance”

Secondo oasport.it: "Sconfitta molto dura". Sono queste le prime parole di Jasmine Paolini in conferenza stampa a Parigi. L'azzurra è stata battuta negli ottavi di finale del ...

Paolini e i motivi della sconfitta. “Troppo impegni? No, sono crollata di testa”

Segnala tennisitaliano.it: PARIGI – «E’ una sconfitta dura da accettare ... Troppi impegni non possono richiedere al fisico di Paolini una fatica eccessiva? «Credo di no – la risposta di Jasmine – fisicamente stavo bene, penso ...

Paolini dopo la sconfitta contro Svitolina: "Non ho sfruttato alcune occasioni"

Scrive sport.sky.it: Jasmine Paolini analizza a Sky Sport la sconfitta agli ottavi di finale del Roland Garros contro Elina Svitolina: "Abbiamo fatto una partita di alto livello. Un po' di rammarico per il terzo set, anch ...