In un incredibile episodio al Roland Garros, Jasmine Paolini ha assistito a una rissa tra tifosi proprio mentre festeggiava la vittoria nel doppio. La reazione della tennista? Un semplice sguardo tagliente che ha messo in silenzio i contendenti. Questo evento mette in luce quanto lo sport possa, a volte, trasformarsi in un teatro di emozioni forti. Una prova che il tennis non è solo gioco, ma anche passione e tensione!

Una rissa davanti alla faccia di Jasmine Paolini, nata da un gesto di generositĂ della 29enne tennista italiana. E la splendida Jas che fulmina i due tifosi litiganti con una semplice smorfia. Momento sconcertante al Roland Garros, a Parigi: la Paolini e Sara Errani hanno appena battuto nel doppio la neozelandese Lulu Sun e la cinese Yue Yuan. Tornare alla loro panchina, le azzurre hanno pensato bene di regalare ai tifosi il loro asciugamano. Una "reliquia" sempre molto apprezzata dagli appassionati.   ge:kolumbus:liberoquotidiano:42806027  Non potevano immaginare però che una ragazza e un giovane si sarebbero contesi il telo di spugna a suon di strattoni e parolacce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jasmine Paolini, rissa tra tifosi davanti a lei: come li fulmina

