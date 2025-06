Jasmine Paolini fuori dal Roland Garros ai quarti va Svitolina

Sconfitta amara per Jasmine Paolini agli ottavi di finale del Roland Garros 2025: la tennista italiana, finalista lo scorso anno, è stata fermata da Elina Svitolina in una battaglia intensa. Tre match point non convertiti hanno segnato il destino dell'incontro, un segno che nel tennis i dettagli fanno la differenza. Con la crescita dei talenti italiani, il futuro rimane luminoso: sarà interessante seguire come Paolini reagirà a questa delusione.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini ko agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. La finalista della scorsa edizione cede in rimonta ad Elina Svitolina. Tre match point non sfruttati dall’azzurra, che crolla al terzo set con il punteggio di 4-6 7-6(6) 6-1 dopo due ore e 24 minuti di gioco. Svitolina accede ai quarti di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina. – foto Image – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025

Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

Cerca Video su questo argomento: Jasmine Paolini Fuori Roland Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roland Garros, i risultati delle italiane: Paolini al 2° turno, fuori Stefanini; Jasmine Paolini agli ottavi a Parigi, poi si spaventa durante l’intervista: c’è qualcosa là fuori; Paolini in controllo su Tomljanovic: gli highlights del match in 3'; Errani e Paolini, avanti tutta: ottavi raggiunti al Roland Garros. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roland Garros, Jasmine Paolini esce agli ottavi

Come scrive msn.com: AGI - Jasmine Paolini fuori agli ottavi del singolare femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra rossa di Parigi. La numero 4 del mondo e del seeding è ...

Roland Garros, Paolini fuori agli ottavi

Riporta rainews.it: Ottavi del Roland Garros fatali per Jasmine Paolini. La n.4 del seeding viene rimontata dall'ucraina Elina Svitolina (n.13 del tabellone parigino) che si impone 4-6 7-6 (6) 6-1. L'incontro era cominci ...

Jasmine Paolini fuori dal Roland Garros, ai quarti va Svitolina

Da informazione.it: PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini ko agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. La finalista della scorsa edizione cede in rimonta ad Elina Svitolina. Tre match point non sfruttati dal ...