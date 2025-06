Jasmine Paolini crollo e lacrime | rimontata da Svitolina come butta via il Roland Garros

Jasmine Paolini, la nostra stella del tennis, ha vissuto un momento di grande emozione al Roland Garros, con una rimonta da incubo contro Elina Svitolina. Dopo aver condotto il match, si è trovata a crollare, lasciando spazio a lacrime e delusione. Questo risultato mette in evidenza come anche i migliori atleti possano affrontare avversità inaspettate. La resilienza sarà la chiave per ripartire più forte: siamo certi che Jasmine tornerà a brillare!

Niente rimonta: stavolta a masticare amaro è Jasmine Paolini. La 29enne toscana, numero 4 al mondo, è stata eliminata dal Roland Garros da Elina Svitolina che si è imposta agli ottavi del tabellone del singolare con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-1 in 2 ore e 24 minuti di gioco. Sulla terra rossa di Parigi è una delusione tremenda per l'azzurra, che ha sprecato tre match point nel secondo set, perso al tie-break dopo aver rimontato a sua volta dal 2-4 al 6-4 nel tredicesimo e decisivo game, per poi crollare totalmente nel terzo parziale.  ge:kolumbus:liberoquotidiano:42822921 L'ucraina, numero 14 del ranking, sta diventando per lei un incubo: a gennaio scorso, infatti, l'aveva già eliminata al terzo turno degli Australian Open. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jasmine Paolini, crollo e lacrime: rimontata da Svitolina, come butta via il Roland Garros

