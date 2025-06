Jasmin Paolini resta top10 nonostante l’eliminazione al Roland Garros In arrivo la pesante cambiale di Wimbledon

Jasmin Paolini resta nella top 10 del tennis femminile, un traguardo importante nonostante l’eliminazione al Roland Garros. Ma tutti gli occhi sono ora puntati su Wimbledon, dove dovrà affrontare una pressione pesante: difendere punti cruciali. La resilienza di Paolini potrebbe rivelarsi decisiva in un periodo di grande competitività nel circuito. Sarà in grado di trasformare la sfida in opportunità? Non perderti i prossimi colpi!

Jasmine Paolini non difende i 1300 punti conquistati lo scorso anno con la finale del Roland Garros e ne incamera soltanto 240 con gli ottavi dell’edizione 2025: nel complesso, però, tra Roma e Parigi, l’azzurra ha perso soltanto 70 punti rispetto a quelli conquistati nel 2024, incassandone 1240 (1000+240) e cedendone 1310 (10+1300). L’azzurra al momento resta al numero 4 del ranking WTA virtuale, ma rischia di essere scavalcata da diverse inseguitrici: sulla carta in 5 potrebbero sorpassare Paolini, ma non tutte potranno farlo contemporaneamente, per intuibili motivi di tabellone (ad esempio la perdente di Swiatek-Rybakina resterà alle spalle dell’italiana). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmin Paolini resta top10 nonostante l’eliminazione al Roland Garros. In arrivo la pesante cambiale di Wimbledon

Roland Garros 2025, tabellone femminile: Paolini all'esordio con la cinese Yuan

Al Roland Garros 2025, Jasmine Paolini prenderà il via nel tabellone femminile affrontando la cinese Yue Yuan al primo turno.

