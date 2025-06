Jannik Sinner | Condizioni molto diverse qui a Parigi adattarsi fa la differenza

Jannik Sinner continua a stupire al Roland Garros 2025, con una vittoria schiacciante su Jiri Lehecka che lo porta agli ottavi di finale. In un contesto dove l’adattamento alle condizioni di gioco può fare la differenza, il giovane talento italiano si dimostra pronto a sfidare il russo Rublev. Un aspetto interessante? La capacità di Sinner di gestire le pressioni e le insidie del grande palcoscenico, rivelando un carattere da vero campione.

Jannik Sinner ha analizzato la sua prestazione ieri a Parigi, dopo la perentoria vittoria nel terzo turno del Roland Garros 2025 contro il ceco Jiri Lehecka sullo score di 6-0 6-1 6-2. Una prova ai limiti della perfezione che ha permesso all’azzurro di conquistare l’accesso agli ottavi di finale contro il russo Andrey Rublev. “ Quest’anno, piĂą che altre volte, le condizioni sono molto diverse a Parigi. A seconda del momento della giornata e delle temperature, i campi sono diversi per velocitĂ e bisogna adattarsi. Un aspetto che fa la differenza. Nel match contro Lehecka mi sono trovato bene fin dal riscaldamento e il fatto di aver trovato il break sempre in apertura dei set è stato un vantaggio “, ha dichiarato il pusterese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Condizioni molto diverse qui a Parigi, adattarsi fa la differenza”

