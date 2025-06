Jacopo Fazzini e Lorenzo Colombo salutano l' Empoli | messaggi di addio sui social

Jacopo Fazzini e Lorenzo Colombo dicono addio all'Empoli, un legame che dura da anni e che ora si chiude con emozione sui social. Entrambi gli atleti, cresciuti nel vivaio empolese, rappresentano un esempio di come il calcio giovanile possa formare talenti pronti a brillare nel panorama nazionale. Il loro percorso sottolinea l'importanza di investire nei giovani: non solo calciatori, ma anche futuri campioni di vita. La nostalgia è palpabile, ma il futuro è carico

Arrivato ad Empoli a 14 anni nel 2017 dal Capezzano Pianore, Jacopo Fazzini ha appena chiuso il suo ottavo anno in azzurro, dove dopo aver chiuso il proprio percorso nel vivaio con uno Scudetto Primavera e la storica partecipazione alla Uefa Youth League (la Champions League giovanile) ha esordito in Prima Squadra a gennaio 2022 a 18 anni collezionando poi 5 gol e 3 assist in 72 presenze in Serie A. Centrocampista duttile, dotato sia dal punto di vista tecnico sia atletico, Fazzini potrebbe essere al passo d'addio, ma intanto a distanza di qualche giorno dall'amaro epilogo dell'ultimo campionato, ha rotto il silenzio per mandare dalla propria pagina social un bel messaggio a tutto l'ambiente azzurro.

