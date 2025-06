Jack Wagner dopo dieci anni riprende il ruolo dell' indimenticabile Nick Marone nella storica serie tv Beautiful in onda su Canale 5

Jack Wagner torna a vestire i panni di Nick Marone dopo dieci anni, portando nuova linfa alla storica soap opera "Beautiful". Le nuove storie si intrecciano con le meraviglie di Napoli e Capri, un'incredibile scelta che riflette l'amore per la bellezza italiana. Con la creatività di Bradley Bell, il fascino della famiglia Forrester si rinnova, regalando emozioni fresche e storie avvincenti. Non perdere l'occasione di scoprire come questo classico si reinventa!

B eautiful, la celebre soap opera con al centro la famiglia Forrester a Los Angeles, sceglie Napoli e Capri per ambientare le nuove storie, con la direzione creativa del produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell, sul fil rouge che traccia l’identità della serie tv su Canale 5. Sono presenti i tre storici protagonisti – Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) – e si registra il ritorno di Jack Wagner che dopo dieci anni di assenza riprende il ruolo dell’indimenticabile Nick Marone. Leggi anche › “Beautiful” torna in Italia: Brooke, Ridge, Eric e Nick girano nuove puntate a Napoli e Capri iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Gli attori di Beautiful a Capri per le riprese delle nuove puntate della storica serie tv iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Jack Wagner dopo dieci anni riprende il ruolo dell'indimenticabile Nick Marone nella storica serie tv Beautiful in onda su Canale 5.

