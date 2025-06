Ius Scholae Giulio Caio | Chi cresce nella scuola italiana è cittadino nei fatti

La proposta dello ius scholae, come evidenziato dal professor Giulio Caio, segna un passo cruciale verso l'inclusione sociale. Crescere tra i banchi di scuola italiani non è solo un diritto, ma un processo che forgia cittadini consapevoli e attivi. In un momento storico in cui si discute sempre più di identità e appartenenza, questa visione educativa rappresenta una chiave per costruire una società più coesa e rispettosa delle diversità.

“È tempo che la scuola e la società riconoscano che essere cresciuti nella scuola italiana significa già essere cittadini nei fatti, come suggerisce lo ius scholae: un principio non solo giuridico, ma profondamente educativo”. Così il professor Giulio Caio, dirigente scolastico della Scuola Paolo VI, illustra il ruolo che gli istituto scolastici hanno nella formazione dei cittadini di oggi e domani. Da ormai diverso tempo in Italia si discute di una riforma della cittadinanza per riconoscere come cittadini italiani i minori che sono nati da genitori stranieri ma studiano nel nostro Paese. Più precisamente, sul tavolo ci sono diverse proposte che spaziano dallo Ius Soli, che prevede il riconoscimento per chi è nato sul territorio italiano e lo Ius Scholae, che lega l’acquisizione della cittadinanza alla frequenza di un ciclo di studi nelle scuole italiane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ius Scholae, Giulio Caio: “Chi cresce nella scuola italiana è cittadino nei fatti”

