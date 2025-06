Italservice Loreto | oggi la semifinale playoff al PalaMegabox

Oggi è il giorno decisivo per l'Italservice Loreto: alle 18 al PalaMegabox si gioca la semifinale playoff contro Ebk. Dopo il trionfo a Roma, la squadra è pronta a conquistare la B Nazionale. L'equilibrio è palpabile: entrambe le squadre sono sull'1-1. I tifosi sono carichi e il sostegno della città si fa sentire, dimostrando che, uniti, si possono raggiungere traguardi straordinari! Non perdere l'emozione di questo

Si può fare. Dopo il colpaccio a Roma nel turno infrasettimanale, oggi alle 18 al PalaMegabox l’ Italservice Loreto può chiudere l’affare Ebk. La semifinale playoff per salire in B Nazionale corre sul filo dell’equilibrio. Le due squadre sono sull’1-1. I laziali hanno vinto a Pesaro, mentre gli uomini del presidente Pizza hanno sbancato il campo capitolino. E adesso la bella. Si gioca in casa della migliore classificata. Chi vince vola in finale. Ad aspettarla ci sarà l’ Esperia Cagliari che ha battuto a sorpresa Matelica, la capolista della stagione regolare. "Noi ci crediamo, siamo arrivati in regular season primi a parimerito con Matelica, guadagnandoci il fattore campo che purtroppo sabato scorso non abbiamo sfruttato", così coach Ceccarelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it