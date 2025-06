Italo Cucci al Panathlon Cesena | Critiche al Var e ricordi di giornalismo sportivo

Le serate con Italo Cucci sono un viaggio nel tempo del giornalismo sportivo italiano, un’arte che oggi si confronta con le nuove tecnologie e la critica al VAR. Al Panathlon di Cesena, Cucci ha incantato il pubblico con storie di epoche passate e riflessioni sulla direzione futura dello sport. Un ricordo vivace di un’epoca in cui la passione regnava sovrana, mentre oggi è fondamentale trovare equilibrio tra tradizione e innovazione.

Le serate con Italo Cucci non sono mai banali e scivolano via sull'onda di aneddoti e ricordi di una carriera lunga molti decenni di uno dei decani del giornalismo italiano, già direttore di varie testate tra cui Corriere dello Sport Stadio e Guerin Sportivo. Ospiti del ristorante Ponte Giorgi durante la conviviale del Panathlon Cesena con argomento e per lunghi tratti protagonista negativo il Var di cui Cucci è acerrimo nemico da tempi non sospetti. Presenti tra gli altri Massimo Agostini, Marco Valentini e Fiorenzo Treossi del Cesena. Dopo la rituale prefazione di Dionigio Dionigi, presidente del club, la parola passa ai giornalisti Luca Serafini, Roberto Chiesa e Fabio Benaglia col compito di stuzzicare Cucci su arbitri e Var, riuscendo senza sforzo ad alimentarne la critica.