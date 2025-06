Italiano sequestrato a New York Indagati anche due poliziotti

Un episodio agghiacciante scuote New York, dove il 28enne italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan è stato sequestrato e torturato per settimane. Dietro questo crimine si cela un oscuro trend di cybercriminalità che mira a sfruttare le criptovalute. Oltre ai rapitori, ora anche due poliziotti sono sotto indagine. Questo caso sottolinea l'importanza di combattere non solo la violenza fisica, ma anche le nuove forme di crimine digitale. Stiamo davvero proteggendo i nostri cittadini?

Indagati anche due poliziotti nel caso del 28enne italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, sequestrato e torturato a New York per oltre due settimane con l'obiettivo di ottenere le password per accedere al suo conto in bitcoin. Il giovane, di Rivoli, sarebbe stato legato e colpito con un taser e una pistola. Uno dei due poliziotti indagati, si legge in un articolo del New York Times, ha prelevato Carturan all'aeroporto e lo ha portato al lussuoso appartamento di due investitori in criptovalute John Woeltz (nella foto l'arresto) e William Duplessie a Prince Street, nel quartiere di Soho, lo scorso 6 maggio.

Turista italiano sequestrato e torturato a New York per due settimane, arrestato un uomo

Un turista italiano di 28 anni è stato sequestrato e torturato a New York per due settimane. Un sospettato è stato arrestato a Soho, Lower Manhattan, con l’accusa di aver commesso il crimine.

