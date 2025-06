Italia Under 16 il gol di Corigliano vale la vittoria contro la Norvegia | gli Azzurrini confermano la vetta al Torneo di Sviluppo Uefa Il resoconto del 2 match della competizione

L'Italia Under 16 continua a brillare nel Torneo di Sviluppo UEFA, con un gol decisivo di Thomas Corigliano che porta gli azzurrini alla vittoria contro la Norvegia. Con questa prestazione, i giovani talenti confermano la loro leadership nella competizione, mettendo in mostra il potenziale del futuro del calcio italiano. Ora, l'ultimo ostacolo è il Portogallo, un confronto che promette emozioni e opportunità per dimostrare il valore della nostra squadra. Non perdere il prossimo match!

di Fabio Zaccaria Italia Under 16, il bianconero Thomas Corigliano ribalta la Norvegia nel 2° match del Torneo di Sviluppo: azzurri ora primi a punteggio pieno, ultimo ostacolo il Portogallo padrone di casa. I dettagli sulla competizione. Altra vittoria per l’ Italia Under 16 di Scarpa alla seconda giornata del Torneo di Sviluppo Uefa, contro la Norvegia è stato decisivo il gol del bianconero Thomas Corigliano, trequartista della Juventus Under 16. Ecco i dettagli sulla partita. Parte fortissimo la Norvegia che riesce a passare in vantaggio e chiudere la prima frazione sul punteggio di 1-0. Tutt’altra storia nel secondo tempo, grazie anche ai cambi risolutori di Scarpa, prima arriva il pari firmato Landi, poi la rimonta completata da Corigliano, stellina della Juventus Under 16. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Under 16, il gol di Corigliano vale la vittoria contro la Norvegia: gli Azzurrini confermano la vetta al Torneo di Sviluppo Uefa. Il resoconto del 2° match della competizione

