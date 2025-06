Italia sul podio | Bianca Seregni fa un super argento nel World Triathlon Championship

Bianca Seregni brilla come una stella sul podio del World Triathlon Championship, conquistando un super argento che la proietta tra le grandi del triathlon mondiale. La sua impresa ad Alghero non è solo un trionfo personale, ma un simbolo dell'eccellenza sportiva italiana in un periodo di grande risveglio per gli sport all'aperto. Il suo successo è l’ispirazione che tutti noi cercavamo! Un invito a credere nei propri sogni e a spingersi oltre.

Una straordinaria medaglia nel Triathlon. Ed è stata Bianca Seregni a conquistarla. L’Azzurra lo ha fatto nella tappa iridata del World Triathlon Championship Series. L’argento messo al collo è un autentico capolavoro e sotto il cielo di Alghero. Foto Alessandro Marsili – alemarsili.photografer (Instagram) (da Federazione Italiana TriathlonFacebook) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche Triathlon, Bianca Seregni conquista uno splendido secondo posto su distanza olimpica ad Alghero! - Bianca Seregni illumina Alghero con un straordinario secondo posto nelle World Triathlon Championship Series 2025! Questa performance non è solo un trionfo personale, ma un segnale forte per il movimento del triathlon italiano, sempre più in ascesa.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

World Championship Series: Bianca Seregni chiude al secondo posto nella tappa sarda di Alghero; Bianca Seregni, che impresa! Il miglior risultato italiano di sempre nel WTCS; Triathlon, impresa storica ad Alghero: Bianca Seregni conquista l’argento.; Triathlon ad Alghero, argento storico per l’Italia con Bianca Seregni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’ITALIA ESPLODE NEL TRIATHLON! Memorabile 2° posto per Bianca Seregni nelle World Series ad Alghero!

Secondo oasport.it: Si tinge d'azzurro la tappa italiana delle World Triathlon Championship Series 2025: ad Alghero, nella gara femminile, andata in scena su distanza ...

Triathlon ad Alghero, argento storico per l’Italia con Bianca Seregni

Si legge su sassarioggi.it: Bianca Seregni ha scritto la storia del triathlon azzurro: l’atleta delle Fiamme Oro ha conquistato la medaglia d’argento ad Alghero.

Risultato storico per l’Italia alla WTCS Alghero

Da algheroeco.com: Oggi Bianca Seregni ha scritto la storia del triathlon azzurro: l’atleta delle Fiamme Oro, conquistando la medaglia d’argento ad Alghero, ha ottenuto il ...