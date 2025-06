Italia Spalletti | "Con la Norvegia ci giochiamo tutto; Inter? stagione straordinaria"

Luciano Spalletti lancia il suo grido di battaglia: "Con la Norvegia ci giochiamo tutto!". In un anno che ha già riservato sorprese nel calcio, la Nazionale si trova a un bivio fondamentale. La voglia di riscatto è palpabile e i tifosi sono con lui! Questa sfida non rappresenta solo un match, ma un'opportunità per dimostrare il vero valore del nostro calcio. Rimani sintonizzato, l'emozione è dietro l'angolo!

Il commissario tecnico dell`Italia Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista dei prossimi impegni della Nazionale,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni

L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Italia, Spalletti: "In Norvegia ci giochiamo già molto. Acerbi non ha risposto alla convocazione"

Si legge su msn.com: Le parole del tecnico in conferenza a cinque giorni dall'esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: "Finale di Champions? Darei piu importanza al percorso dell'Inter" ...

Acerbi dice no alla Nazionale dopo il 5-0 col Psg. Spalletti: «Non ha risposto alla convocazione, me l'ha detto via sms»

Lo riporta leggo.it: Francesco Acerbi si tira fuori: niente Nazionale. L'uomo che nelle speranze di Luciano Spalletti doveva servire a fermare Haaland nella partita con la Norvegia, che sarà ...

Spalletti prima di Norvegia-Italia: «Acerbi ha rifiutato la convocazione in Nazionale»

Secondo corriere.it: Il c.t. in conferenza stampa annuncia il passo indietro del difensore, che era stato chiamato per marcare Haaland: «Prendiamo atto delle reazioni e dei pensieri dei calciatori e si va avanti» ...