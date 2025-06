Italia Spalletti commenta la convocazione di Orsolini | Lui è il cambio di ritmo L’ho sempre tenuto nei miei pensieri

Luciano Spalletti lancia un chiaro messaggio: Riccardo Orsolini non è solo una convocazione, ma il "cambio di ritmo" che l'Italia attende. In un periodo in cui il calcio azzurro cerca di ritrovare la sua identità, la scelta di Spalletti segna un passo verso l'innovazione. Con partite cruciali in arrivo, la freschezza e la dinamicità di Orsolini potrebbero rivelarsi decisive per il nostro cammino verso i mondiali. Rimanete sinton

Nel corso della conferenza stampa per le qualificazioni ai mondiali Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in vista delle partite contro Norvegia e Moldavia, commentando anche le scelte. Tra queste, non poteva mancare una domanda . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, Spalletti commenta la convocazione di Orsolini: «Lui è il cambio di ritmo. L’ho sempre tenuto nei miei pensieri»

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni

