Italia Spalletti chiama e Acerbi rifiuta La spiegazione del difensore e l’attacco al ct | Se viene a mancare il rispetto preferisco…

In un clima di tensioni e aspettative, Francesco Acerbi sorprende tutti rifiutando la convocazione di Spalletti per la Nazionale. La sua scelta, motivata da un presunto "mancato rispetto", accende il dibattito sul rapporto tra giocatori e ct, in un momento in cui l'Italia cerca un riscatto nel calcio internazionale. Quali saranno le conseguenze di questo gesto? La squadra è più forte delle individualità? Scoprilo con noi!

Italia, Spalletti chiama e Acerbi rifiuta. La spiegazione del difensore e l’attacco al ct Francesco Acerbi ha affidato ai propri social la spiegazione sul suo no, arrivato un po’ a sorpresa, alla convocazione di Spalletti con la Nazionale. Il centrale dell’Inter ha spiegato le proprie ragioni con un messaggio Instagram nel quale non ha risparmiato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, Spalletti chiama e Acerbi rifiuta. La spiegazione del difensore e l’attacco al ct: «Se viene a mancare il rispetto preferisco…»

Leggi anche Stramaccioni consiglia: «Spalletti rifletta su Acerbi. Inter dimostra!» - Andrea Stramaccioni ha elogiato il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, esortando Luciano Spalletti a riflettere sulla sua importanza nel gruppo.

