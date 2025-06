Italia Spalletti | Acerbi ha rifiutato la convocazione vi spiego il motivo Norvegia? Sappiamo cosa ci giochiamo

Luciano Spalletti, il commissario tecnico dell’Italia, si prepara ad affrontare le sfide di qualificazione ai Mondiali con una notizia inaspettata: Acerbi ha rifiutato la convocazione. Un gesto che fa riflettere sul clima attuale del calcio italiano, dove le scelte individuali possono influenzare il destino collettivo. Con la Norvegia all'orizzonte, ogni assenza pesa. Riuscirà l’Italia a trovare la giusta alchimia per riportarsi ai vertici? La tensione è palp

Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, in vista delle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali. I dettagli Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista delle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali. FINALE DI CHAMPIONS – «L’Inter dal mio punto di vista ha fatto una stagione straordinaria, aver lottato fino alla fine per lo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, Spalletti: «Acerbi ha rifiutato la convocazione, vi spiego il motivo. Norvegia? Sappiamo cosa ci giochiamo»

Altre letture consigliate

Francesco Totti, amore (e odio) con Ilary Blasi, Noemi Bocchi, la vita per la Roma e il rapporto con Luciano Spalletti: chi è Er Pupone

Francesco Totti, simbolo indiscusso della Roma, si racconta tra amore e odio per Ilary Blasi, la relazione con Noemi Bocchi e il legame con Luciano Spalletti.

Cerca Video su questo argomento: Italia Spalletti Acerbi Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spalletti convoca Acerbi, Orsolini e l’esordiente Coppola per le sfide contro Norvegia e Moldova; Spalletti pentito, chiama Orsolini e Acerbi. Novità Coppola, i convocati per Norvegia e Moldova; Italia, Spalletti chiama 27 azzurri e aspetta la finale. Il dubbio Acerbi; Perché Spalletti ha convocato Acerbi? Il difensore dell'Inter torna in Nazionale dopo un anno. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Italia, Acerbi rifiuta la chiamata di Spalletti: "Non è una questione fisica, me l ha detto con un sms"

calciomercato.com scrive: Clamoroso in casa Italia, Francesco Acerbi ha deciso di non rispondere alla chiamata da parte della Nazionale di Luciano Spalletti, in vista dei due impegni degli.

Acerbi dice no alla Nazionale dopo il 5-0 col Psg. Spalletti: «Non ha risposto alla convocazione, me l'ha detto via sms»

Lo riporta leggo.it: Francesco Acerbi si tira fuori: niente Nazionale. L'uomo che nelle speranze di Luciano Spalletti doveva servire a fermare Haaland nella partita con la Norvegia, che sarà ...

Italia, Spalletti: "In Norvegia ci giochiamo già molto. Acerbi non ha risposto alla convocazione"

Secondo msn.com: Le parole del tecnico in conferenza a cinque giorni dall'esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: "Finale di Champions? Darei piu importanza al percorso dell'Inter" ...