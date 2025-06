Italia-Spagna oggi amichevole basket femminile 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, l'Italbasket femminile affronta la Spagna in un’amichevole che segna un passo cruciale verso l’EuroBasket Women 2025! In programma alle 20:00, il match nelle Isole Baleari non è solo un test, ma un'opportunità per mostrare il talento italiano su una scena europea in crescita. Non perdere l’occasione di vedere le future stelle del basket femminile: il loro viaggio comincia qui!

L’Italbasket femminile chiude il primo mini ciclo di amichevoli in vista dell’ EuroBasket Women 2025! Oggi domenica 1° giugno alle ore 20:00 le ragazze tricolore affrontano la Spagna nelle Isole Baleari prima di rientrare nel Belpaese e proseguire il ritiro in preparazione alla rassegna continentale. Per coach Andrea Capobianco purtroppo la tegola pesante di Matilde Villa che si è infortunata nel primo test in Belgio, con la giovane playmaker operata al crociato ma che dovrà rinunciare alla rassegna continentale che vede le azzurre giocare la prima fase al PalaDozza di Bologna sostituita da Mariella Santucci compagna alla Reyer Venezia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Spagna oggi, amichevole basket femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

