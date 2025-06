Italia scontro Acerbi-Spalletti La ricostruzione dei fatti sul rifiuto della convocazione del difensore

Il rifiuto di Acerbi alla convocazione in Nazionale segna un punto di rottura tra giocatori e c.t., in un momento cruciale per il calcio italiano. Questo episodio non è solo un semplice battibecco, ma riflette un clima di tensione crescente all'interno dello spogliatoio azzurro. Mentre la squadra si prepara a una fase decisiva della qualificazione, le dinamiche interne potrebbero influenzare il futuro del nostro calcio. Riuscirà Spalletti a ricompattare il gruppo?

Girano non poche discussioni intorno al "battibecco" che nelle ultime ore ha visto protagonista Francesco Acerbi, difensore centrale dell'Inter, e Luciano Spalletti, ct della Nazionale. Dopo la convocazione rifiutata e le parole del tecnico, infatti, ha affidato ai propri social la spiegazione.

Leggi anche Italia, Spalletti pensa ad Acerbi per la nazionale! Il possibile ritorno del difensore dell’Inter dipenda da 3 fattori - L'Italia di Spalletti valuta il possibile ritorno di Acerbi in azzurro, con l'obiettivo di rinforzare la difesa.

