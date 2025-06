Italia qualificazioni ai Mondiali | Buongiorno lascia il ritiro a Converciano Prima convocazione in nazionale per Ranieri

L'Italia si prepara ad affrontare nuove sfide nelle qualificazioni ai Mondiali, ma non senza qualche colpo di scena. Alessandro Buongiorno lascia il ritiro a Coverciano, mentre la luce si accende sulla prima convocazione in nazionale per Ranieri, un talento da tenere d'occhio. Questo cambiamento mette in evidenza come il ct Spalletti stia cercando freschezza e nuove energie per riportare gli azzurri ai vertici. Sarà un mondiale da vivere intensamente!

Ultim’ora in casa Italia. In vista degli impegni di qualificazione al mondiale della Nazionale azzurra allenata da Luciano Spalletti, il ct deve rinunciare al difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, che in giornata ha lasciato il ritiro a Converciano. Al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, qualificazioni ai Mondiali: Buongiorno lascia il ritiro a Converciano. Prima convocazione in nazionale per Ranieri

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni

L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

