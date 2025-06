Italia lascia il ritiro della Nazionale | Spalletti costretto a convocare un altro giocatore

L'Italia è in fermento! Dopo l'uscita di Alessandro Buongiorno dal ritiro, Luciano Spalletti ha scelto di convocare Luca Ranieri. Questo cambiamento sottolinea l'importanza della profondità della rosa nel calcio moderno, dove ogni scelta può fare la differenza. Con le qualificazioni alle porte, ogni nuovo volto è un'opportunità per brillare. Chi sarà il prossimo a conquistare il cuore dei tifosi azzurri? Restate sintonizzati!

Luciano Spalletti ha convocato Luca Ranieri dopo che il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale italiana di calcio. Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha lasciato il ritiro di Coverciano della nazionale italiana di calcio. Al suo posto, il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti ha convocato il giocatore della Fiorentina Luca Ranieri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Argomenti simili trattati di recente

Biathlon La Nazionale in ritiro a Frassinoro

La nazionale italiana di biathlon si prepara a un'importante settimana di ritiro a Frassinoro, dal 15 al 23 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Italia Lascia Ritiro Nazionale Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Nazionale di calcio Under 21, l'Italia scalda i motori per gli Europei 2025; L’Italia scalda i motori, inizia la marcia di avvicinamento all’Europeo: 28 convocati per il raduno di preparazione a Cesenatico; Italia, Buongiorno lascia il ritiro: Spalletti convoca Ranieri; Qualificazioni Mondiali 2026, quando gioca l’Italia: i convocati. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Buongiorno infortunato, il difensore del Napoli lascia il ritiro dell'Italia: al suo posto Ranieri della Fiorentina

msn.com scrive: Archiviata la finale di Champions League è tempo di Nazionale con gli azzurri che, già in ritiro a Coverciano, devono preparare i primi due impegni del girone di qualificazione ...

Italia, Alessandro Buongiorno lascia il ritiro: al suo posto Ranieri

Come scrive msn.com: Alessandro Buongiorno lascia il ritiro della Nazionale. Il calciatore, indisponibile per le prossime gare, lascerà questa mattina il ritiro, per rientrare al club di appartenenza. Al ...

Buongiorno lascia ritiro Italia, al suo posto Ranieri

Secondo msn.com: Alessandro Buongiorno ha lasciato il ritiro di Coverciano della nazionale italiana di calcio e, al suo posto, il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti ha convocato il difensore della Fiorentin ...