Italia Buongiorno non ce la fa! Prima convocazione per Ranieri

La Nazionale italiana di calcio si prepara a una nuova avventura: Alessandro Buongiorno deve lasciare il ritiro per problemi fisici, dando così spazio a Luca Ranieri, chiamato alla sua prima convocazione. Questa è un'opportunità unica per il giovane talento, in un momento in cui il calcio italiano cerca di rinascere e rigenerarsi. Chi sarà il prossimo a brillare sotto i riflettori azzurri? La storia è appena iniziata!

Alessandro Buongiorno è costretto a lasciare il ritiro dell’Italia a causa della persistenza dei problemi fisici che gli hanno fatto saltare le ultime sfide con il Napoli. Al suo posto Luca Ranieri, alla prima convocazione in Nazionale. LA NOTIZIA – Alessandro Buongiorno out, Luca Ranieri in: è questa la prima novità emergente dal ritiro dell’Italia di Luciano Spalletti. Per il capitano della Fiorentina, autore di un’ottima stagione in Serie A e Conference League, si tratta della prima convocazione in Nazionale maggiore. Il classe 1999 si aggregherà a un reparto difensivo che avrà, come altri esponenti “centrali”, i seguenti calciatori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Diego Coppola, Matteo Gabbia e Federico Gatti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Italia, Buongiorno non ce la fa! Prima convocazione per Ranieri

Italia, qualificazioni ai Mondiali: Buongiorno lascia il ritiro a Converciano. Prima convocazione in nazionale per Ranieri

L'Italia si prepara ad affrontare nuove sfide nelle qualificazioni ai Mondiali, ma non senza qualche colpo di scena.

