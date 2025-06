Italia | Buongiorno lascia il ritiro al suo posto Ranieri

L'Italia di Spalletti affronta un nuovo imprevisto: l'addio di Buongiorno dal ritiro, dopo il forfait di Vicario. Mentre la Nazionale si prepara a sfidare Norvegia e Moldova, questo trend di infortuni mette alla prova la resilienza azzurra. Un’opportunità per i talenti emergenti di brillare, ma anche una sfida da affrontare con determinazione. La corsa verso Euro 2024 è più intensa che mai! Sarà il momento giusto per dimostrare il valore

Dopo Vicario, sostituito da Carnesecchi, l`Italia di Luciano Spalletti perde un altro giocatore in vista dei prossimi match con Norvegia e Moldova,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

"L'Italia si è tinta di blu", Buongiorno fa emozionare i tifosi: post da brividi

Il Napoli si tinge di blu e l'emozione tra i tifosi cresce! Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, ha condiviso un post toccante sulla sua prima stagione con la maglia partenopea.

