Italia brutte notizie per Buongiorno | la decisione di Spalletti è netta

Brutte notizie per Buongiorno: Spalletti ha preso una decisione ferma. Dopo l'epica conquista dello scudetto col Napoli, la finale di Champions ha segnato la chiusura della stagione 2024/25 in grande stile, con il PSG che domina l’Inter 5-0. Questo risultato non solo evidenzia la supremazia francese nel calcio europeo, ma porta anche a riflessioni cruciali su come l'Italia possa riemergere in un panorama sempre più competitivo. Rimanete sintonizzati

Per Buongiorno, dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli, bisogna segnalare un importante aggiornamento. Con la finale di Champions League di ieri sera, terminata con il rotondo successo per 5-0 del PSG contro l’Inter, la stagione 202425 è definitivamente terminata per i club. Tra le squadre vincenti di quest’ultima annata, ovviamente, bisogna inserire il Napoli guidato da Antonio Conte. Tra i giocatori della squadra partenopea protagonisti dello scudetto vinto circa dieci giorni fa al Maradona, di fatto, c’è sicuramente Alessandro Buongiorno. Nonostante le tante partite saltate per colpa di diversi problemi fisici, infatti, l’ex Torino è stato un elemento chiave della difesa che subito meno gol in tutta Europa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Italia, brutte notizie per Buongiorno: la decisione di Spalletti è netta

"L'Italia si è tinta di blu", Buongiorno fa emozionare i tifosi: post da brividi

Il Napoli si tinge di blu e l'emozione tra i tifosi cresce! Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, ha condiviso un post toccante sulla sua prima stagione con la maglia partenopea.

