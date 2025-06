Italia brutta storia Spalletti | Acerbi ha rifiutato la convocazione; la risposta | Non mi voleva davvero

Francesco Acerbi dice "no" alla convocazione di Spalletti, un gesto che scuote il panorama calcistico italiano. In un momento in cui l'Italia cerca di risollevarsi dopo le delusioni, la scelta del difensore pone interrogativi sul rapporto tra giocatori e CT. Questo episodio riflette una tensione crescente nel mondo del calcio, dove i legami umani e le aspettative possono fare la differenza. E voi, cosa ne pensate? È il momento di un cambiamento radicale?

Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione del CT Luciano Spalletti e non farà parte del gruppo azzurro in occasione dell'imminente doppio impegno contro Norvegia (6 giugno) e Moldavia (9 giugno) valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Una decisione molto forte, presa all'indomani della pesante sconfitta rimediata con la maglia dell'Inter per 5-0 nella finale di Champions League contro il PSG. " Acerbi non ha risposto alla convocazione. Questione fisica? No. Ha ripensato a quanto successo intorno a lui. Prendiamo atto e si va avanti. Me l'ha detto per messaggio che non partecipa, io gli ho risposto e ci ho parlato per telefono.

