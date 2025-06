Italia Acerbi non c’è Spalletti | Stamattina ha detto no con un sms

Francesco Acerbi ha detto "no" alla convocazione per la Nazionale, e il CT Spalletti non ha nascosto la sua delusione. In un momento in cui l'Italia cerca di ritrovare la propria identità calcistica, questa decisione potrebbe riflettere tensioni più ampie nel mondo del calcio. La mancanza di alcuni giocatori chiave potrebbe rivelarsi cruciale nelle sfide cruciali contro Norvegia e Moldova. Un colpo di scena che tiene tutti con il fiato sospeso!

Firenze, 1° giugno 2025 – Francesco Acerbi "ha deciso di non rispondere alla convocazione" della Nazionale. Il difensore dell'Inter, quindi, non ha raggiunto il ritiro di Coverciano dove l'Italia sta preparando le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Norvegia e Moldova. Ad annunciarlo è stato il ct Luciano Spalletti. "Io lo avevo chiamato per quanto fatto in questo periodo - ha detto- Lui ha pensato forse di più a tutto quello che è successo in questi giorni. Bisogna prenderne atto". Il ct della nazionale ha spiegato che il difensore Inter ha comunicato la sua scelta stamattina, con un sms, alla quale ha fatto seguito una chiamata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia, Acerbi non c’è. Spalletti: “Stamattina ha detto no con un sms”

Leggi anche Italia, Spalletti pensa ad Acerbi per la nazionale! Il possibile ritorno del difensore dell’Inter dipenda da 3 fattori - L'Italia di Spalletti valuta il possibile ritorno di Acerbi in azzurro, con l'obiettivo di rinforzare la difesa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spalletti pentito, chiama Orsolini e Acerbi. Novità Coppola, i convocati per Norvegia e Moldova; I convocati dell'Italia di Spalletti per le qualificazioni al Mondiale: c'è Orsolini, novità Coppola; Italia, Spalletti annuncia il dietrofront di Acerbi: Non ha risposto alla convocazione; Convocati Italia, Spalletti richiama Locatelli e c'è una prima volta: la lista. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Italia: Spalletti, bordata in lacrime a De Laurentiis, poi scoppia caso Acerbi per l'SMS ricevuto

sport.virgilio.it scrive: Il ct Spalletti annuncia il forfait a sorpresa di Acerbi che ha liquidato la Nazionale con un semplice SMS, poi piange per la festa del Napoli campione sui bus scoperti e consola l'Inter ...

Italia, Acerbi rifiuta la chiamata di Spalletti: "Non è una questione fisica, me l'ha detto con un sms"

Lo riporta msn.com: Clamoroso in casa Italia, Francesco Acerbi ha deciso di non rispondere alla chiamata da parte della Nazionale di Luciano Spalletti, in ...

Acerbi, addio via sms alla Nazionale di Spalletti

Secondo panorama.it: Acerbi ha rifiutato la convocazione per Norvegia-Italia informando il ct Spalletti con un messaggio. Era tornato in azzurro un anno dopo l'ultima volta. Gli azzurri si giocano la qualificazione al Mon ...