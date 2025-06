Istituto superiore di Noventa Piacentina usa i soldi contro la dispersione scolastica per un corso paramilitare

In un’epoca in cui la dispersione scolastica è un problema crescente, l'istituto "Masotto" di Noventa Piacentina ha scelto una strada controversa: finanziare corsi paramilitari con i fondi del Pnrr. Un'iniziativa che solleva interrogativi sul futuro dell'istruzione e sulla formazione dei giovani. È tempo di riflettere: come possiamo investire in progetti che realmente valorizzino il potenziale dei nostri ragazzi e li allontanino dalla marginalità?

All’istituto di istruzione superiore “Masotto” di Noventa Piacentina, i soldi del Pnrr per “ridurre i divari territoriali” sono stati destinati ad una sorta di club sportivo paramilitare che organizza corsi di tiro e che ogni anno riunisce i veterani dei vari reparti, “per far rivivere loro le esperienze di quando erano operativi e per farsi conoscere da chi vorrebbe intraprendere la loro strada”. Stiamo parlando di Alpha 22 Training Service al quale la dirigente della scuola Maria Paola De Agelis e il Consiglio d’istituto hanno affidato 15.868,80 euro per percorsi formativi di team building. Una spesa sostenuta grazie ai fondi europei per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Istituto superiore di Noventa Piacentina usa i soldi contro la dispersione scolastica per un corso paramilitare

