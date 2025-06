Israele ordina all' esercito di avanzare a Gaza | ultimatum a Hamas

Israele intensifica l'operazione a Gaza, con il ministro della Difesa Katz che ordina di procedere senza indugi, nonostante i tentativi di negoziato. Questo sviluppo segna un punto cruciale in un conflitto che da tempo occupa le prime pagine, riflettendo un clima globale sempre più teso. La determinazione israeliana potrebbe avere ripercussioni significative, non solo nella regione, ma anche sull'assetto geopolitico mondiale. Rimanete aggiornati su questi eventi che plasmeranno il futuro.

Il ministro della Difesa Israel Katz ha reso noto di aver ordinato all' Idf di "continuare ad avanzare a Gaza ", "indipendentemente da qualsiasi negoziato". "Ho ordinato all'esercito di continuare ad avanzare a Gaza contro tutti gli obiettivi, a prescindere da qualsiasi negoziato, e di utilizzare tutti i mezzi necessari per proteggere i soldati e per eliminare e schiacciare gli assassini di Hamas ", ha dichiarato in una nota. "O Hamas rilascia gli ostaggi o verrà annientato", ha aggiunto, secondo quanto riportano i media israeliani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele ordina all'esercito di avanzare a Gaza: ultimatum a Hamas

