Israele non può pagare gli errori di Netanyahu

Netanyahu non definisce l'essenza di Israele, ma rappresenta solo un capitolo temporaneo della sua storia. In un momento in cui la democrazia è sotto pressione in molte parti del mondo, il popolo israeliano dimostra che la voce dell'opposizione è viva e combattiva. L'abilità di manifestare liberamente è un diritto fondamentale; un segnale potente che, anche di fronte a sfide politiche, la democrazia trova sempre la sua strada.

Netanyahu non è Israele ma la sua provvisoria espressione istituzionale. Israele è uno Stato democratico, con un'opposizione combattiva e una stampa indipendente dove chi oggi si oppone alla politica del presidente del Consiglio può apertamente dissentire, organizzare conferenze stampa, manifestare.

