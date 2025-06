Israele-Hamas accuse incrociate sui morti a Gaza per gli aiuti L’Idf | Sparano loro sui civili ecco il video La milizia | Torniamo a negoziare

Il conflitto tra Israele e Hamas si intensifica, con accuse reciproche sui tragici eventi a Gaza. Almeno 26 morti e 153 feriti in un attacco vicino a un centro di aiuti umanitari evidenziano la drammatica situazione. Mentre i civili pagano il prezzo più alto, cresce l'urgenza di tornare al tavolo dei negoziati. Questi eventi non solo scuotono l'area ma pongono interrogativi cruciali sul futuro della pace nella regione.

Sarebbe di almeno 26 morti e 153 feriti il bilancio di un attacco compiuto da forze israeliane all’alba di domenica vicino un centro di aiuti umanitari allestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) nei pressi di Rafah, nel sud della Striscia. Secondo l’emittente qatariota Al Jazeera, che cita fonti locali, un’altra persona è stata uccisa e una è rimasta ferita in un attacco dell’esercito di Israele su un altro sito della Ghf vicino al cosiddetto Corridoio di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale. Alza la voce per l’accaduto Hamas, secondo cui queste uccisioni «riflettono la natura di queste aree come trappole mortali di massa, non come punti di soccorso umanitario. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

