Israele attacca il centro di aiuti di Rafah 31 morti e centinaia di feriti Il governo di Gaza | Sono trappole mortali

La situazione a Rafah si fa sempre più drammatica: l'attacco israeliano a un centro di aiuti umanitari ha portato a 31 morti e centinaia di feriti. Questo evento segna un punto critico nel già fragile equilibrio nella regione, dove le trappole mortali si moltiplicano. La comunità internazionale è chiamata a riflettere sull'urgenza di trovare una soluzione. Gesti umanitari sono sempre più necessari in un contesto di violenza crescente.

Continuano ad essere tragiche le notizie dalla Striscia. Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 31 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti locali. Oltre 120 persone sono rimaste ferite nell’attacco. Un’altra persona è stata uccisa e una è rimasta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele attacca il centro di aiuti di Rafah, 31 morti e centinaia di feriti. Il governo di Gaza: "Sono trappole mortali"

Argomenti simili trattati di recente

In piazza per la Palestina, in seicento sfilano per le strade del centro: “Gaza è un genocidio” \ FOTO

Oggi a Firenze, oltre seicento persone hanno percorso le strade del centro in solidarietà con la Palestina.

Cerca Video su questo argomento: Israele Attacca Centro Aiuti Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Al Jazeera: Israele attacca centro aiuti a Rafah, 22 morti; Media: Israele attacca un centro aiuti a Rafah, decine di morti e oltre 115 feriti | Autorità di Gaza: Sono trappole mortali di massa; Ok condizionato di Hamas al piano Usa. Witkoff: inaccettabile - Media, è morto il padre di Adam, unico sopravvissuto dei suoi dieci figli; Guerra in Medio Oriente, le news di oggi 1 giugno | Al Jazeera: Israele attacca centro aiuti a Rafah , decine di morti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Medio Oriente: Al Jazeera: Israele attacca centro aiuti a Rafah, 22 morti

Riporta ansa.it: Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 22 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti local ...

Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | Al Jazeera: Israele attacca centro aiuti a Rafah, 22 morti

Secondo corriere.it: Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 22 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti ...

Media: "Israele attacca un centro aiuti a Rafah, decine di morti e oltre 115 feriti"

Da msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 604. Secondo l'emittente Al Jazeera, le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi d ...