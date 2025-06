Israele attacca il centro di aiuti di Rafah 22 morti e oltre 115 feriti Il governo di Gaza | Sono trappole mortali

La crisi umanitaria a Gaza si aggrava: un attacco israeliano ha colpito un centro di aiuti a Rafah, causando 22 morti e oltre 115 feriti. Un dramma che racconta non solo la violenza del conflitto, ma anche l'urgente necessità di assistenza per una popolazione intrappolata in una spirale di dolore. In un contesto globale sempre più attento ai diritti umani, queste notizie non possono passare inosservate. La pace sembra ancora lontana.

Continuano ad essere tragiche le notizie dalla Striscia. Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 22 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti locali. Oltre 115 persone sono rimaste ferite nell'attacco. Per il governo di Gaza - come riporta Al Jazeera - «Le uccisioni riflettono la natura.

Gaza, folla assalta il centro di distribuzione aiuti di Rafah: “La sicurezza privata Usa si è ritirata”

Nella Striscia di Gaza, una folla ha assaltato il centro di distribuzione degli aiuti umanitari a Rafah, mentre la sicurezza privata americana ha deciso di ritirarsi.

