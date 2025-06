Isola dei Famosi ecco i Sondaggi Shock! Chi Salva la Gentili? Verdetto Inatteso!

L'Isola dei Famosi 19 si tinge di suspense! I sondaggi rivelano chi rischia di abbandonare l'Honduras e il verdetto su Veronica Gentili è davvero inaspettato. In un momento in cui il reality è più che mai al centro dell'attenzione mediatica, le sorprese non mancano mai. Riuscirà la Gentili a ribaltare le sorti? Non perdere l’ultimo colpo di scena: il destino dei naufraghi è appeso a un filo!

Anticipazioni bomba sull'Isola dei Famosi 19! Scopri chi, secondo i sondaggi, sta per lasciare l'Honduras e quali sorprese ci riserva Veronica Gentili. Non perdere il colpo di scena!

L’Isola dei Famosi 2: sondaggi a favore di Patrizia e prova per conquistare il fuoco

Questa sera, su Canale 5, torna L'Isola dei Famosi con la sua seconda puntata, promettendo colpi di scena e tensione.

Isola dei Famosi 2025, Televoto Annullato o Eliminato 28 Maggio? Pronostici e Percentuali Shock!; Isola dei Famosi | in arrivo Fabrizio e Valerio Salvatori e Jey Lillo?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sondaggi Isola dei Famosi del 28 maggio, chi esce stasera

Si legge su dilei.it: “Isola dei Famosi” torna in onda il 28 maggio con la conduzione di Veronica Gentili: chi potrebbe uscire stasera secondo i sondaggi ...

Isola dei Famosi, sondaggi televoto: tra Patrizia e Mirko c’è una sorpresa. Chi viene eliminato stasera

Segnala libero.it: La quarta puntata del reality show condotto da Veronica Gentili in onda stasera su Canale 5 sancirà una nuova eliminazione: nomination e chi esce dopo la ‘fuga’ ...

Isola dei Famosi, chi sarà l'eliminato tra Patrizia Rossetti, Alessia Fabiani e Mirko Frezza? I sondaggi

Lo riporta comingsoon.it: Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quarto appuntamento con L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Patrizia Rossetti, Alessia Fabiani e Mirko Frezza. Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa ...