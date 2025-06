Isaac Del Toro | Posso vincere un Grande Giro Ho corso alla grande e in modo intelligente

Isaac Del Toro, con la sua straordinaria prestazione al Giro d'Italia 2025, si colloca tra i nomi da tenere d'occhio nel futuro del ciclismo. Secondo classificato, ha dimostrato intelligenza e strategia, elementi chiave in un momento in cui la competizione è più agguerrita che mai. La sua ambizione di vincere un grande giro risuona con il trend crescente di giovani talenti che sfidano i veterani. Chi sarà il prossimo campione?

Isaac Del Toro ha chiuso in seconda posizione il Giro d’Italia 2025. Un risultato strepitoso se si pensa alle aspettative della vigilia, con il capitano designato della UAE Emirates che rispondeva al nome di Juan Ayuso, ma molto deludente in base all’andamento della Corsa Rosa e soprattutto alla situazione in classifica generale prima della tappa decisiva di ieri. Il messicano si era presentato infatti all’ultimo vero capitolo della sfida tra i big indossando la maglia rosa con un vantaggio di 43? sull’ecuadoriano Richard Carapaz e di 1’21” sul britannico Simon Yates. “ All’inizio Carapaz voleva far scoppiare tutti e io ho semplicemente seguito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Isaac Del Toro: “Posso vincere un Grande Giro. Ho corso alla grande e in modo intelligente”

Isaac del Toro, il predestinato che rompe le gerarchie in casa UAE. E a cronometro va forte…

Isaac Del Toro: “Posso vincere un Grande Giro. Ho corso alla grande e in modo intelligente”

Isaac del Toro: “Ho capito che posso competere per un Grande Giro maturando ancora di più”

DEL TORO. «SONO SECONDO, E' UN GRANDE RISULTATO E TORNERO' QUI PER VINCERE»

