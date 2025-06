Ipnosi degli schermi illuminati 10 metodi per sopravvivere alla nomofobia la paura di non essere connessi

Viviamo in un'epoca in cui l'ipnosi degli schermi ci tiene incollati, ma la nomofobia, la paura di rimanere disconnessi, sta emergendo come una vera e propria epidemia moderna. In questo contesto, conoscere dieci metodi per affrontarla diventa cruciale. Scopri come ristabilire il controllo nella tua vita digitale e ritrovare il benessere. Un piccolo passo può fare la differenza nel tuo rapporto con la tecnologia!

i metodi La Nomofobia (No-mobile phobia) è il timore di rimanere disconnessi dalla rete, di non poter accedere ai social e di essere quindi tagliati fuori dal mondo. Questo tipo di paura è stata studiata da David Greenfield, psichiatra all’UniversitĂ del Connecticut. Secondo Greenfield, l’attaccamento a internet è una dipendenza come le altre: produce dopamina ed innesca il neurotrasmettitore che regola il circuito cerebrale della ricompensa. Per il medico americano questo meccanismo induce le persone a svolgere attivitĂ che pensano possano portargli piacere. Ma non sempre è così. Ipnosi notifca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ipnosi degli schermi illuminati. 10 metodi per sopravvivere alla nomofobia, la paura di non essere connessi

