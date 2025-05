Io detective per mia sorella Così a trent’anni dalla morte riuscirò a farle avere giustizia

A trent'anni dalla tragica morte di Manuela Murgia, il desiderio di giustizia risorge con forza. La riapertura dell'inchiesta e l'indagine sull'ex fidanzato offrono una nuova speranza alla famiglia, dopo anni di silenzio e indifferenza. In un'epoca in cui i diritti delle vittime stanno finalmente emergendo, la battaglia di una sorella diventa simbolo di resilienza e determinazione. La verità ha bisogno di essere ascoltata.

Manuela Murgia venne ritrovata nel 1995 nella necropoli di Tuvixeddu, a Cagliari. L'autopsia ipotizzò il suicidio, l'inchiesta è stata riaperta: indagato l'ex fidanzato per omicidio volontario. "Gridavamo la nostra verità, ci sbattevano le porte in faccia".

