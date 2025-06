Inzaghi via dall’Inter? C’è l’annuncio del tecnico dopo la finale di Champions League Fissato l’incontro decisivo con la dirigenza nerazzurra

Simone Inzaghi sta per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: dopo la finale di Champions League persa, l'incontro decisivo con la dirigenza dell'Inter potrebbe segnare una svolta. Il futuro del tecnico è in bilico, mentre i rumors su possibili cambiamenti si intensificano. Questo scenario non solo tocca le sorti dei nerazzurri, ma riflette anche un trend più ampio nel calcio, dove le panchine sono sempre più instabili. Resta da vedere quale sarà la prossima mossa di Inzag

Inzaghi via dall'Inter? C'è l'annuncio del tecnico: novità sul futuro dell'allenatore nerazzurro dopo la finale persa a Monaco. Come confermato da Matteo Moretto di Relevo, Simone Inzaghi si incontrerà con l' Inter a inizio settimana per decidere il futuro. Negli ultimi giorni, come noto, il tecnico è stato accostato anche alla panchina della Juventus. L'allenatore, in conferenza stampa post PSG-Inter, ha parlato così: «Andrai a giocare il Mondiale per Club con l'Inter? Non so rispondere a questa domanda. Vedremo nei prossimi giorni con la società». Bianconeri alla finestra.

