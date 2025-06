Inzaghi sicuro | Orgoglioso dei ragazzi! Il PSG ha meritato di vincere Sul futuro dico questo

Simone Inzaghi, dopo la pesante sconfitta contro il PSG, si mostra orgoglioso dei suoi ragazzi. "Il PSG ha meritato di vincere", afferma, sottolineando un tema attuale: le sfide del calcio moderno. La finale di Champions League evidenzia quanto sia cruciale investire nella formazione e nella strategia. Inzaghi guarda al futuro con determinazione: ogni sconfitta è un'opportunità per crescere. Riuscirà l'Inter a risalire la china? Il tempo lo dirà .

Inzaghi a Sky: «Orgoglioso dei ragazzi! Il PSG ha meritato di vincere. Sul futuro dico questo». Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Nel corso di un’intervista su Sky Sport a margine di PSG Inter, finale di Champions League stravinta per 5-0 dai francesi, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha detto questo. C’ERANO QUESTI 5 GOL DI DISTANZA TRA LE DUE SQUADRE? COME MI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inzaghi sicuro: «Orgoglioso dei ragazzi! Il PSG ha meritato di vincere. Sul futuro dico questo»

