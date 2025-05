Inzaghi possibile addio all’Inter | Vedremo nei prossimi giorni Non so se ci sarò al Mondiale per Club

Simone Inzaghi apre le porte a un possibile addio all'Inter, alimentando il dibattito sul futuro del calcio italiano in un momento di grande cambiamento. Dopo la sconfitta in Champions League contro il PSG, le sue dichiarazioni fanno eco a un trend globale: gli allenatori italiani sempre più corteggiati da club esteri. Una maxi-offerta dall'Al-Hilal potrebbe segnare una svolta epocale. Riuscirà Inzaghi a resistere al richiamo dell'oro arabo?

“Se ho deciso il mio futuro? Vedremo nei prossimi giorni con la società”. Simone Inzaghi non dice “io resto” e apre a un addio all’ Inter. Le parole del tecnico a Sky Sport al termine della finale di Champions League persa per 5-0 contro il Psg a Monaco di Baviera. Da settimane si parla di una maxi-offerta araba, dell’ Al-Hilal che vorrebbe Inzaghi sulla panchina. E il tecnico non nega che la sua permanenza in nerazzurro è in discussione. A maggior ragione dopo la una sconfitta di queste proporzioni: “Dopo la seconda finale persa in tre anni c’è troppa delusione e amarezza per pensare al futuro ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inzaghi, possibile addio all’Inter: “Vedremo nei prossimi giorni. Non so se ci sarò al Mondiale per Club”

