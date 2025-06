Inzaghi | Non la finale che volevamo delusi Ma orgoglioso di questi ragazzi

Inzaghi, dopo la delusione della finale di Champions League, trova il coraggio di esprimere orgoglio per i suoi ragazzi. Una stagione straordinaria, nonostante la pesante sconfitta contro il PSG. Questo episodio ci ricorda che le strade verso il successo sono lastricate di ostacoli. È proprio nei momenti difficili che si forgiano i campioni. L'Inter ha un futuro luminoso: è solo l'inizio di una nuova era!

Inzaghi per quanto possa servire dopo una finale persa così, in un’intervista a Inter TV ha ribadito i complimenti alla squadra per la stagione appena conclusa. Resta però il rammarico di averne incassati cinque dal PSG in finale di Champions League. DOPO LA FINALE – Simone Inzaghi prova ad analizzare la finale di Champions League dopo una batosta del genere: «C’è delusione e amarezza per questa sconfitta e com’è venuta. Dovevamo fare meglio e invece non abbiamo giocato bene tecnicamente, abbiamo sofferto il PSG che ha vinto con merito però nulla toglie al percorso che hanno fatto i ragazzi. Questa finale ci dispiace, ma non intacca le 59 partite che ha fatto questa squadra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi: «Non la finale che volevamo, delusi. Ma orgoglioso di questi ragazzi»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Cerca Video su questo argomento: Inzaghi Finale Volevamo Delusi Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Inter, Inzaghi: Delusione e amarezza, ma il percorso non si cancella. Se ci sarò al Mondiale? Non so dirlo; Inzaghi: Manca ultimo passo. All'Inter sto bene; Marotta dopo Psg-Inter 5-0: «Noi surclassati in tutto». Inzaghi. «Non so se sarò al Mondiale per club»; Inzaghi a Sky: Champions, aver già giocato una finale ci aiuterà. Futuro? Incontrerò presidente e.... 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inzaghi deluso: «Non so se è stata la mia ultima partita». Marotta: «Noi surclassati» Il Psg trionfa 5-0: finale da incubo per l'Inter

Scrive msn.com: Il presidente nerazzurro dopo la disfatta di Monaco: «Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ci dispiace di questa prestazione, è stata una serata assolutamente negativa» ...

Il Psg umilia 5-0 l'Inter in finale e trionfa a Monaco, Inzaghi deluso: «Non so se sarò al mondiale per Club»

Come scrive leggo.it: L'appuntamento con la storia: stasera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera Inter e Psg si sfidano nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo la sconfitta di due ...

Inzaghi: “Futuro? Ora troppo delusi, parlerò con il club. Psg più forte ma orgoglioso di…”

Segnala informazione.it: Ecco le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Champions League persa dall'Inter col PSG Matteo Pifferi Redattore 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 | 23 ...