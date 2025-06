Inzaghi Juve | quando è stato programmato l’incontro con l’Inter per il futuro dell’allenatore Quale sarà la decisione la situazione e i prossimi passi

La tensione cresce attorno a Simone Inzaghi, con un incontro cruciale programmato tra l’Inter e il tecnico. In un contesto di cambiamenti nel calcio italiano, la sua possibile approdo alla Juve potrebbe rivoluzionare gli equilibri. Quali saranno le decisioni che prenderà? La risposta potrebbe segnare non solo il suo destino, ma anche quello di entrambe le squadre in un campionato sempre più competitivo. Rimanete sintonizzati!

Inzaghi Juve: ecco quando è in programma l’incontro con l’Inter per il futuro del tecnico. Quale sarà la decisione, lo scenario e i prossimi passi. Il futuro di Simone Inzaghi resta incerto, con l’allenatore dell’ Inter chiamato a sciogliere le riserve nei prossimi giorni. Sul tecnico accostato anche alla Juve c’è l’interesse concreto dell’Al-Hilal, che dopo l’addio a Jorge Jesus lo scorso 3 maggio è alla ricerca di una nuova guida tecnica. Nel frattempo, per martedì 5 giugno è stato programmato un incontro tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. L’obiettivo sarà discutere della possibile estensione del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2026, e valutare insieme le prospettive future. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inzaghi Juve: quando è stato programmato l’incontro con l’Inter per il futuro dell’allenatore. Quale sarà la decisione, la situazione e i prossimi passi

