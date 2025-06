Inzaghi Juve dalle parole dopo la finale di Champions a quelle di Marotta | futuro in bilico o scelta già presa? I dettagli

Dopo la deludente finale di Champions League, il futuro di Simone Inzaghi è avvolto nel mistero. Le sue parole post-partita e le dichiarazioni di Marotta lasciano intravedere un cambio di rotta che potrebbe influenzare anche la Juventus. In un calcio in continua evoluzione, la scelta dell’allenatore potrebbe rivelarsi cruciale non solo per il suo destino, ma anche per quello di molti giocatori. Riuscirà Inzaghi a risollevare la sua carriera?

Inzaghi Juve, dalle parole dopo la finale di Champions a quelle di Marotta: cosa filtra sul futuro dell’allenatore. Che ne sarà del futuro di Simone Inzaghi dopo la disastrosa finale di Champions League maturata ieri in casa Inter? Il futuro dell’allenatore, accostato anche alla Juve negli scorsi giorni, sarebbe in bilico secondo quanto riportato da Tuttosport ma non se osserviamo le parole di Marotta in conferenza stampa. MAROTTA – «Assolutamente no. Abbiamo deciso di incontrarci la prossima settimana e analizzando questi anni di lavoro quasi tutto il merito di questo positivissimo ciclo è dovuto alle sue prestazioni e alle sue capacità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inzaghi Juve, dalle parole dopo la finale di Champions a quelle di Marotta: futuro in bilico o scelta già presa? I dettagli

